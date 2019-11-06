Треть украинцев ничего не припасла на "черный день"

Источник: Корреспондент.net

В настоящее время более трети жителей Украины (35%) не имеют сбережений "на черный день". Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

По данным опроса, еще треть имеют сбережения, которых хватит на срок до двух месяцев: меньше, чем на месяц (10%), в месяц (12%) и на два месяца (11%). На срок от трех до шести месяцев хватит сбережений 11% украинцев, а 3% рассчитывают на то, что им хватит сбережений более чем на 7 месяцев.

Почти пятая часть респондентов (17%) не смогли оценить, на какое время им хватит сбережений в случае потери имеющихся источников доходов.

Опрос проводился в период с 7 по 16 сентября 2019 среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,2%.

По данным опроса Research & Branding Group, за последние три года треть украинцев (31%) оказывались в ситуации, когда более трех месяцев не имели работы или занимались поиском, тогда как две трети жителей Украины (64%) в такую ситуацию не попадали.