10.05.2020
Три авиакомпании возобновляют рейсы из Украины
Источник: Корреспондент.net
Три международные авиакомпании Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa заявили о решении возобновить рейсы из Украины уже с конца мая — начала июня.
Чешская авиакомпания Czech Airlines планирует возобновить рейсы из Украины 24 мая. Самоелты будут летать из Киева и Одессы в Прагу.
"Уже с 24.05.2020: Киев — 7 рейсов в неделю, уже с 25.05.2020 Одесса — 3 рейса в неделю", — сообщает Czech Airlines.
Венгерская авиакомпания Wizz Аir открыла бронирование билетов на рейсы из Киева, Запорожья, Львова, Одессы и Харькова с 23 мая. Большинство рейсов будут осуществляться с июня.
Немецкая авиакомпания Lufthansa частично восстанавливает перевозки из Украины с 1 июня. Пока можно забронировать рейсы из Киева в Берлин.
Напомним, что ранее в посольстве Великобритании заявили, что украинские власти ввели запрет на выезд своих граждан без отдельного разрешения МИД. Покинуть Украину могут только граждане с правом на постоянное место жительства за границей, утверждали британские дипломаты.
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