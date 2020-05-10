Три авиакомпании возобновляют рейсы из Украины

Источник: Корреспондент.net

Три международные авиакомпании Czech Airlines, Wizz Аir и Lufthansa заявили о решении возобновить рейсы из Украины уже с конца мая — начала июня.

Чешская авиакомпания Czech Airlines планирует возобновить рейсы из Украины 24 мая. Самоелты будут летать из Киева и Одессы в Прагу.

"Уже с 24.05.2020: Киев — 7 рейсов в неделю, уже с 25.05.2020 Одесса — 3 рейса в неделю", — сообщает Czech Airlines.