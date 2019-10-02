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02.10.2019

Три года рекордов. Торговля между Украиной и США

Источник: Корреспондент.net

Украина на фоне скандала с импичментом президента США Дональда Трампа начала привлекать к себе все больше внимания. Торговый обозреватель Forbes Кен Робертс решил оценить стратегическое значение отношений Соединенных Штатов с Украиной. 

 

Для США - только одно стратегическое значение

Украина во многом типичный торговый партнер США из разряда развивающихся стран, считает эксперт и приводит факты, которые это подтверждают:

  • у США положительное сальдо торгового баланса с Украиной;
  • значительная часть американского экспорта - товары низкой стоимости;
  • импорт из Украины в США - смешанный набор товаров, причем некоторые из них свидетельствуют о намерении страны развить дешевое и высокотехнологическое производство, что характерно для развивающихся стран;
  • товарооборот с Украиной несколько лет растет быстрее среднего.

В 2019 году Украина движется к третьему рекорду подряд по росту торговли с Америкой. Правда, покупает она намного больше, чем продает.

Но для США, отмечает эксперт, торговые отношения с Украиной не имеют стратегического значения - она занимает только 67 место среди партнеров, расположившись между Алжиром и Багамскими островами.

Вся продукция, кроме смартфонов, которые являются хоть и важной составляющей торговли, но ограниченной, обладает исключительно низкой технологической составляющей. Только благодаря этому оборот растет достаточно быстрыми темпами и достигает рекордной отметки несколько лет подряд. 

На первом месте в списке того, что США закупают у Украины, находится чугун. Его совокупная стоимость более чем в два раза превышает бесшовные трубы, вторую статью импорта. В первую пятерку товаров входит особый вид металла - листовая нелегированная сталь горячего проката.

Украина у Америки покупает больше всего угля, без которого страна осталась в связи с военным конфликтом на Добассе.

Объемы импорта угля в Украину практически в два раза превышают следующую статью экспорта - автомобили. В прошлом году Украина заняла среди покупателей американского угля пятое место (7,8 процента). По последним данным в этом году - за июль - Украина вышла на третье место.

В первую десятку экспортных товаров входят тракторы, комбайны по отлову кур и другой домашней птицы, а также поношенная одежда и бывший в употреблении текстиль.

С января по июль этого года торговый оборот Украины и США вырос на 3,57 процента и составил 2,21 миллиарда долларов на фоне общего снижения товарооборота Америки со многими странами из-за торговой войны, которую объявил Трамп. Профицит составил 550 миллионов долларов.

Проанализировав все эти факты эксперт приходит к выводу, что отношения между США и Украиной имеют только одно стратегическое значение - политическое. 

"Особенно учитывая российскую аннексию Крыма, московскую поддержку повстанцев, а c некоторых пор еще и подозрения, что Трамп просил украинского лидера вмешаться в ход американских выборов", - отмечает автор.

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