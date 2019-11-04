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04.11.2019

Три западные области планируют объединить Малым карпатским кольцом

Источник: Корреспондент.net

Львовская облгосадминистрация при участии Ивано-Франковской и Закарпатской ОГА завершает разработку проекта Малого карпатского кольца, предусматривающего строительство дорожного кольца протяженностью 100 км для объединения трех областей и горнолыжных курортов, инвестиции в проект оцениваются в 1 млрд грн. Об этом сообщил первый заместитель главы Львовской ОГА Василий Лозинский во время Международного экономического форума во Львове.

"У нас есть амбициозный план, и мы уже начали по нему двигаться… Министерство (развития громад и территорий – ИФ) поддерживает наше видение в части проекта по развитию инфраструктуры карпатского региона. Мы предварительно проработали план, в том числе с главами Ивано-Франковской и Закарпатской ОГА, они поддерживают создание так называемого "Малого карпатского кольца", - сообщил Лозинский.

По предварительным подсчетам, протяженность Малого карпатского кольца составит 100 км. На некоторых участках дорога уже существует, в остальных будет построена с нуля.

"Когда будет полная проектная документация, будут более четкие цифры. От этого круга будут исходить так называемые "лучи" в сторону Ивано-Франковской области, Закарпатья и Львовского региона в направлении границ. Часть документации уже разрабатывается, часть готов профинансировать бизнес, чтобы ускорить процесс", - рассказал Лозинский.

По его словам, предварительная стоимость проекта – 1 млрд грн, которые ОГА намерена предложить Кабмину выделить из 2 млрд грн, предусмотренных программой развития Карпатского региона на 2020 год.

"Из 2 млрд грн по программе развития Карпатского региона львиную часть (наверное, половину) мы предлагаем направить на строительство дорог так называемого "Малого карпатского круга", который должен объединить три области в части строительства новых дорог. К примеру, сейчас расстояние между со Славском и с. Пылыпец – около 100 км и более трех часов езды. Если мы сделаем этот круг, "прорубив" некоторые дороги, даже "большой ценой", время поездки составит всего 30 минут", - сообщил глава Львовской ОГА на форуме.

Первый заместитель министра развития громад и территорий Дмитрий Живицкий отметил, что развитие Карпат является одним из приоритетов президента и Кабмина.

"Программа развития Карпат сегодня в приоритете и у президента Украины, и у Кабинета министров. Дальше мы вместе с местными властями и бизнесом будем прорабатывать следующие шаги по развитию региона и туризма как предпосылки для этого развития", - сказал он.

Как уточнил агентству Лозинский, в планах – к лету-2020 иметь готовую документацию. При оптимистичном сценарии реализовать проект рассчитывают за три года.

"Будут закладываться средства для проектных работ в следующем году. В наших планах – получить летом-2020 года готовую документацию именно по кольцу. Первым финансовым ресурсом для этого мы видим Карпатскую программу, которую администрирует Минрегион. Однозначно должно быть софинансирование объединенных территориальных громад (ОТГ), местных общин областного значения. Если быстро двигаться, то за три года, думаем, все работы можно завершить", - добавил чиновник.

Как он уточнил агентству, среди компаний, заинтересованных участвовать в проекте, - ООО ОККО-ритейл, планирующее строительство горнолыжного курорта в ОТГ Славское.

"В том числе, ведутся переговоры с ней. Компании, которые работают на территории Ивано-Франковской и Закарпатской областей, сейчас обрабатывают предложения и, думаю, через две недели также дадут нам ответ, после чего мы сможем уже официально представить их", - сказал Лозинский.

По его словам, Львовская ОГА намерена за месяц создать дорожную карту для всех участников проекта: определить заказчика строительства, балансодержателя дороги и кто именно будет ее обслуживать. "Общее понимание есть, но мы хотим всех усадить за один стол, чтобы нарисовать всем сроки и задачи, по которым нужно двигаться", - резюмировал Лозинский.

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