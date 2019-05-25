Трибунал по морякам: реакция США и Германии

Источник: Корреспондент.net

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер приветствует решение Международного трибунала по морскому праву в отношении украинских моряков.

"Давно пора России освободить украинских членов экипажа и корабли, которые она незаконно захватила", - написал он.

В то же время, как сообщает РИА Новости, в МИД Германии призвали Россию выполнить решение трибунала и освободить украинских моряков, а также вернуть корабли.

"Решение Международного трибунала по морскому праву подтверждает нашу позицию по событиям в Азовском море. Мы призываем Россию выполнить это решение и немедленно освободить захваченных моряков, а также вернуть удерживаемые корабли. Это стало бы важным вкладом в необходимую деэскалацию", - заявили в МИД ФРГ.

Как сообщалось, сегодня Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, захваченные у Керченского пролива в ноябре прошлого года.

Украина ожидает скорое выполнение Россией решения трибунала. Согласно решению, Россия должна отчитаться о выполнении решения освободить украинских моряков и кораблей до 25 июня.

В Москве же заявили, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров неприменимы к инциденту в Керченском проливе.

Президент Владимир Зеленский заявил, что исполнение Россией решение трибунала может стать первым сигналом к окончанию конфликта с Украиной.