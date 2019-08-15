Труба раскрыл "план Порошенко" против ГБР

Источник: Корреспондент.net

Глава Госбюро расследований Роман Труба заявляет, что фракция Петра Порошенко в Верховной Раде готовит представление в Конституционный суд о признании неправомерными отдельных норм закона о ГБР. Об этом он написал в Telegram-канале в четверг, 15 августа.

"Во фракции Порошенко готовят "молнию" в Конституционный суд - представление о признании отдельных норм ГБР такими, которые не отвечают Конституции Украины. В частности, там считают, что президент Украины не имел права делегировать своих представителей в конкурсную комиссию по избранию директора ГБР и его заместителей, а также назначать меня на должность", - написал Труба.

Однако, по его словам, есть несколько "но", в частности закон о ГБР разрабатывали депутаты из фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде 8-го созыва, за этот закон голосовала вся фракция Порошенко, а сам тогдашний президент документ подписал.

"Три года назад Порошенко делегировал своих представителей в состав конкурсной комиссии, механизм работы которой, напомню, определили его депутаты из БПП. Три года эта комиссия бесперебойно работала, и вопросов к ней у экс-президента не возникало", - отметил Труба.

Он также указал, что эта комиссия выбирает не только директора ГБР и его заместителей, но еще около 160 работников ГБР руководящего звена и управления внутреннего контроля. "Однако назначение этих победителей они почему-то не оспаривают. Кстати, его фракция в свое время вцепилась в эту норму мертвой хваткой, хотя мы просили ее изменить", - написал директор ГБР.

По его мнению, такие действия имеют "политическую" логику. "Поскольку Порошенко не может повлиять на меня для закрытия 12 производств, участником которых он является, значит нужно найти способ, чтобы убрать меня с должности. Пусть и вот такой странный. Но нельзя уволить всех следователей ГБР, всех прокуроров Генпрокуратуры Украины, которые осуществляют контроль, нельзя изменить все законы. Хотя к закону о ГБР у нас есть очень много вопросов", - написал Труба.