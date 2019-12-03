Трубу окончательно слили. Что будет с ГБР

Источник: Корреспондент.net

У все еще главы Госбюро расследований Романа Трубы очень тяжелый день. Его близкого соратника задержали на взятке, в Сеть слили очередные аудиозаписи разговоров из кабинета Трубы, а парламент и вовсе отправил самого Трубу в отставку.

Корреспондент.netразбирался в перипетиях вокруг Госбюро расследований.

Перезагрузка

Когда в Украине создавали Государственное бюро расследований, то обещали аналог ФБР. Госбюро сразу получило в свое распоряжение массу серьезных функций, среди которых, например, возможность расследовать преступления высших государственных чиновников и правоохранителей. Но в итоге запомнилось ГБР только сомнительными политическими делами и быстро отправилось на перезапуск.

Верховная Рада проголосовала за президентский законопроект об усовершенствовании деятельности ГБР. Среди прочего законопроект предусматривает создание управления по расследованию дел Майдана в ГБР и перевод туда следователей из ГПУ.

Главное, что согласно новому закону действующего директора ГБР Романа Трубу и его заместителей уволят. Состоится это уже в ближайшее время. После того, как закон подпишет президент. Учитывая, что он его лично и вносил, вряд ли стоит ожидать каких-то задержек.

Конкурса на заместителей руководителя ГБР не будет, зато директор ГБР получит полномочия лично назначать и увольнять своих заместителей. Также исключается участие премьер-министра в назначении директора ГБР. Директор ГБР назначается на должность президентом Украины по представлению комиссии по проведению конкурса.

Труба связал перезагрузку бюро с политическими интригами: "За год - более 30 000 уголовных производств. Половина из них – по правоохранителям. 150 - по чиновникам, включая пятого президента Украины. Это стало основой для тех политических процессов, которые впоследствии произошли. Я благодарю команду, следователям, желаю оставаться профессиональными и верными своим принципам".

Взятка

НАБУ задержало экс-чиновника Генпрокуратуры и близкого соратника Трубы Игоря Щербину по подозрению в получении 150 тысяч долларов взятки. О задержании аккурат перед голосованием в Раде вопроса ГБР сообщил лично Владимир Зеленский.

""Правая рука" директора ГБР подозревается в получении взятки в размере 150 000 тысяч долларов. Еще один аргумент в пользу необходимости перезагрузить руководство Бюро. Эта организация создавалась как независимая и объективная. Жаль, если эти добрые намерения не сбудутся", - написал Зеленский в Facebook.

По данным эксперта реанимационного пакета реформ Александра Леменова, Труба является кумом Щербины. Впоследствии САП сообщила, что в Киеве разоблачили экс-служащего ГПУ, который за 150 тысяч долларов "обещал" закрыть дело против столичного застройщика.

"Следствием установлено, что бывший чиновник ГПУ при посредничестве предпринимателя требовал со столичного застройщика 150 тысяч долларов неправомерной выгоды якобы для одного из руководителей правоохранительных органов за закрытие уголовного производства, которое расследуется территориальным управлением этого органа относительно этой компании", - сообщили в САП.

Экс-начальника Главного следственного управления ГПУ и предпринимателя задержали 3 декабря после получения ими первых 75 тысяч долларов.

Компромат

В телеграмм-канале Трубу прорвало, который публикует аудиозаписи якобы из кабинета Трубы появились новые файлы. В одной из записей от Трубы могли требовать прекратить обыски против компаний, связанных с бизнесменом Игорем Коломойского, утверждается в сообщении телеграмм-канала.

Собеседником Трубы мог быть руководитель патронатной службы ГБР Александр Удовиченко. Сам разговор якобы произошел 1 июля 2019 года. В начале 18-минутной записи якобы Удовиченко показал якобы Трубе трехминутный фрагмент телевизионного сюжета, который ему прислал некто "Андрей Ближайший". Из контекста разговора можно предположить, что за этим именем скрывается глава Офиса президента Андрей Богдан. Вероятно, в этом сюжете шла речь о поставках для Минобороны и Укрзалізниці некачественного топлива компанией Коломойского.

"Удовиченко предлагает Трубе забрать дело у следователя: "Вы что там ох*рели? Передайте этому п*д*р*су, что его уволят! Вы даже себя не понимаете, во что вы влезли!". Удовиченко показывает Трубе ролик с канала "1+1" и говорит, что не лезть в это дело просил "Андрей Ближайший", которому "звонил лично Беня". – Быстро, на х*й, Закрывайте это дело бл*дское. Я зашлю ему (Богдану) постановление. Потом скажу, что это Роман все решил. И еще Беня будет должен Роману", – пересказали часть записи авторы Telegram-канала.

Также была опубликована аудиозапись, как утверждается от 3 сентября 2019 года. На записи слышны голоса, похожие на Трубу и Олега Корецкого, главу Первого управления организации досудебных расследований. В ходе разговора якобы Труба выразил неудовольствие, что Корецкий допрашивает Порошенко не по тому делу: "Ты долго думал, чтобы его по земле вызвать? У нас что адекватных дел нет?".

В ответ Корецкий отметил, что "Любое производство, которое его (Порошенко) касается, интересное".

После некоторых размышлений Труба заявил, что дело по земле фигурант может назвать политическим, поскольку он там только свидетель. Он также пообещал решить все проблемы с экспертизами "одним телефонным звонком к Рувину".

Кто вместо Трубы?

Следующим руководителем Государственного бюро расследований может стать заместитель генерального прокурора Виктор Трепак, пишет Украинская правда со ссылкой на собственные источники.

Также среди кандидатов на эту должность Андрей Смирнов из Офиса президента.