Трубу прорвало. Публикация аудиозаписей главы ГБР

Источник: Корреспондент.net

Записи опубликовал Telegram-канал Трубу прорвало. На записях много интересного – мужской голос, который, словам авторов канала, принадлежит Трубе, останавливает обыски на предприятиях Константина Жеваго, обсуждает то, что пятый президент Петр Порошенко не пришел на допрос, и то, что во время визита МВФ не нужно трогать Приватбанк и НБУ.

Авторы канала называют себя “командой людей, которые получили от надежного источника сотни часов различных интересных записей высшего руководства Украины”.

О чем говорят в записях

Каждый из обнародованных аудиофайлов авторы Telegram-канала Трубу прорвало сопроводили пояснениями, в которых указаны дата разговора, участвующие в нем лица и дополнительный контекст беседы.

На аудиозаписях зафиксировано несколько разговоров, которые предполагаемый Роман Труба якобы провел с главой ОП Андреем Богданом. Одна из таких бесед касается расследований в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко — обсуждаются его вызовы на допрос и необходимость «юридического результата дела».

Голос, похожий на голос директора ГБР, обращается к предполагаемому Богдану «на ты», а также неоднократно ссылается на его требования в других беседах, называя главу ОП «Андреем Иосифовичем», «Андреем», «Ближайшим» и аббревиатурой «Б.А.Й.» (Богдан Андрій Йосипович).

Кроме того, одна из записанных бесед — это якобы разговор в кабинете Трубы между главой ДБР и заместителем главы ОП Андреем Смирновым. “Роман Михалыч, я прошу прощения, что тебя дергаю. Мне спускают великие задачи”, — начинает эту беседу голос, похожий на Смирнова.

А в разговоре от 19 сентября (как утверждают авторы канала — с пиар-консультантом и пресс-секретарем ГБР) предполагаемый Роман Труба рассказал о подробностях своего участия во встрече президента Зеленского с силовиками. Он отметил, что гарантировано останется при должности до 31 декабря, после чего должен продемонстрировать результат по ряду громких расследований. Среди них были упомянуты “Укроборонпром, КГГА, Фонд гарантирования вкладов, строительство порта Одесса, Аграрный фонд, янтарь, лес, Грибовицкая свалка, таможня, экологическая сфера и экс (-президент Порошенко)”.

Предполагаемый Роман Труба на нескольких аудиозаписях подчеркивает, что дело “экса” (Петра Порошенко) — одна из приоритетных задач, поставленных перед ним Офисом президента. В одном из телефонных разговоров (якобы с Богданом) он также рассказывает о механизме вызовов на допрос Порошенко и добавляет: «Андрей Иосифович, я тебе обещаю, что я все сделаю. Это дело для нас приоритетное».

В нескольких разговорах предполагаемый Труба отчитывается о том, как готовится подозрение в адрес экс-главы Минздрава Уляны Супрун. В разговоре от 19 июня он также упоминает, что идет отчитываться по данному делу «к Александровичу» (вероятно — к президенту Владимиру Зеленскому).

Реакция Трубы

Сам Роман Труба назвал записи, обнародованные в Telegram-канале "Трубу прорвало" провокацией, но отказался комментировать, его ли голос звучит на записях.

“Эти публикации – это фейк и провокация. Они меня не сломали. Я не буду комментировать никаких фейков и провокаций. Буду ли подать в отставку? Не буду", - заявил Труба.

Журналисты несколько раз спрашивали, его ли голос звучит на записях и действительно ли председатель Офиса президента Андрей Богдан не давал ему никаких указаний относительно подозрений или обысков, но Труба каждый раз переводил разговор на то, какое эффективное и независимое ГБР и на то, что сейчас готовятся новые подозрения во "многих резонансных процессах".

Труба также рассказал, что после того, как в его кабинете нашли прослушку, было открыто уголовное производство и в ближайшее время в нем будут результаты.

Труба уверял, что его деятельность и деятельность ГБР полностью открыта, и он "ни от журналистов, ни от своих работников не скрывает ни одного факта".

Также, по словам директора ГБР, на него "никто из политических деятелей и руководителей не влиял и не будет этого делать".

Реакция прокуратуры

Глава ГПУ Руслан Рябошапка отметил, что Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту законности проведения аудиозаписей, обнародованных в разных Telegram-каналах.

“Давайте проанализируем, насколько эти записи являются аутентичными. Есть уголовное производство, которое связано с исследованием законности проведения таких записей”, — заявил Рябошапка на совместном брифинге с Трубой 20 ноября.

Не первый случай

Исключенный из фракции Слуга народа депутат Антон Поляков накануне также обнародовал в Telegram несколько резонансных аудиозаписей. В них нардеп Юрий Корявченков и другие мажоритарщики, выбранные депутатами по криворожским округам, якобы собеседуют нового главу полиции города и обсуждают открытие криминальных дел против противников власти.