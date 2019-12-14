Трудовые мигранты Финляндии в основном украинцы
Источник: Корреспондент.net
Украинцы составляют большинство иностранных работников в Финляндии.
За последние два года украинцы обошли эстонцев по количеству трудовых мигрантов в Финляндии.
В прошлом году более 1,8 тысяч граждан Украины приехали на работу в Финляндию. В то же время эстонцев приехало около 1,2 тысяч человек.
Кроме работников, о которых знает Иммиграционная служба, есть так называемые арендные работники. Они являются сотрудниками украинских или эстонских фирм, которые направляют их на работу в компанию финского заказчика на определенный срок, поэтому точное количество украинцев в Финляндии определить трудно.
Ранее сообщалось, что треть украинцев думает о заработках за границей. Больше всего желающих поехать работать за границей в западных городах - Ивано-Франковске, Луцке, Черновцах и Ровно.