Трюдо и Меркель ждут от Украины реформ

Источник: Корреспондент.net

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в рамках саммита G7 отметили важность реформ в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Трюдо в понедельник, 26 августа.

Лидеры двух государств призвали Украину к реформам и заверили в дальнейшей поддержке.

"Премьер-министр и канцлер обсудили поддержку Украины и подчеркнули важность реформ, отметив значительный мандат в этом, предоставленный после президентских и парламентских выборов", - отмечается в сообщении.

Кроме того, среди затронутых тем был также Иран и стремительные изменения климата в мире.