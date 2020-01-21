Найти

21.01.2020

Трюдо обратился к Ирану из-за черных ящиков

Источник: Корреспондент.net

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал Иран немедленно передать черные ящики сбитого украинского самолета на экспертизу в одну из стран, которая обладает необходимыми технологиями для их расшифровки.

"Мы хотим, чтобы черные ящики были отправлены немедленно. Мы призываем Иран отправить их в то место, где их могут быстро расшифровать", - сказал он.

Трюдо отметил, что иранцы не обладают достаточными техническими возможностями, которые необходимы для быстрого анализа данных с поврежденных самописцев. Он добавил, что приезд соответствующих специалистов в Иран также не поможет в расшифровке черных ящиков, так как на месте нет необходимого оборудования.

Кроме того, Трюдо сообщил, что непризнание Ираном двойного гражданства жертв крушения является определенным вызовом для Оттавы, "так как может стать препятствием при оказании помощи семьям погибших". Он подчеркнул, что Ирану в этом вопросе следует уважать желание семей жертв авиакатастрофы.

Новости раздела
Мир
21.01.2020
Вирус из Китая перекинулся на другой континент
В США новый коронавирус обнаружили у мужчины 30 лет, который недавно вернулся из Китая.
Мир
21.01.2020
Трюдо обратился к Ирану из-за черных ящиков
Канада требует передать бортовые самописцы сбитого самолета для их быстрой расшифровки.
Мир
21.01.2020
Стал известен состав нового правительства РФ
Ряд министров, в частности, министр иностранных дел и министр обороны остались прежними.
Мир
20.01.2020
Импичмент Трампа: президент отверг все обвинения
Инициативу демократов об импичменте глава Белого дома назвал попыткой отменить его победу на выборах в 2016 году.
Мир
19.01.2020
В Британии трезубец сочли экстремистским символом
В разделе организаций, исповедующих идею доминирования белой расы, также приведена символика полка Азов.
Мир
19.01.2020
Эрдоган призвал положить конец "поведению" Хафтара
Мятежный генерал не подписал соглашение о перемирии, поскольку является сторонником военного разрешения конфликта в Ливии, считает турецкий лидер.
Мир
19.01.2020
США: Ливийцы должны сами определять свое будущее
В Берлине проходит международная конференция по урегулированию гражданской войны в Ливии.
Мир
19.01.2020
Джонсон отказал Путину в улучшении отношений
Политики встретились на полях международной конференции по Ливии, которая прошла в Берлине 19 января.
Мир
19.01.2020
SpaceX запланировал пилотируемый полет Crew Dragon
Астронавты впервые отправятся на Международную космическую станцию на новом корабле примерно в апреле.
Мир
17.01.2020
Школьница подожгла себя из-за интернет-флешмоба
Девочка, увидев в сети странный флешмоб, в котором люди поджигали сами себя, решила стать его участницей. "Игра" закончилась ожогами второй степени, больницей и сожженным домом.
Мир
17.01.2020
Названа дата возвращения тел погибших в Иране
В авиакатастрофе в Иране погибли 11 украинцев, их тела уже идентифицировали. Самолет с погибшими прилетит в воскресенье.
Мир
16.01.2020
Крушение самолета: Ирану выдвинули пять требований
От Тегерана требуют обеспечить полное международное расследование и наказание виновных, а также выполнить свои обязательства по отношению к родственникам погибших.
Стал известен состав нового правительства РФ | Вирус из Китая перекинулся на другой континент