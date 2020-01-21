Трюдо обратился к Ирану из-за черных ящиков

Источник: Корреспондент.net

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал Иран немедленно передать черные ящики сбитого украинского самолета на экспертизу в одну из стран, которая обладает необходимыми технологиями для их расшифровки.

"Мы хотим, чтобы черные ящики были отправлены немедленно. Мы призываем Иран отправить их в то место, где их могут быстро расшифровать", - сказал он.

Трюдо отметил, что иранцы не обладают достаточными техническими возможностями, которые необходимы для быстрого анализа данных с поврежденных самописцев. Он добавил, что приезд соответствующих специалистов в Иран также не поможет в расшифровке черных ящиков, так как на месте нет необходимого оборудования.

Кроме того, Трюдо сообщил, что непризнание Ираном двойного гражданства жертв крушения является определенным вызовом для Оттавы, "так как может стать препятствием при оказании помощи семьям погибших". Он подчеркнул, что Ирану в этом вопросе следует уважать желание семей жертв авиакатастрофы.