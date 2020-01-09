Трюдо заявил, что Иран сбил украиский лайнер

Источник: Корреспондент.net

Иранские военные случайно сбили украинский самолет под Тегераном. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо со ссылкой на разведывательные данные из нескольких источников.

По его словам, самолет могли сбить случайно.

"У нас есть данные разведки - как канадской, так и союзников - которые указывают на то, что самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Возможно, это было сделано неумышленно", - заявил Трюдо.

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп исключил технические неполадки самолета МАУ. Техническая неисправность не является причиной авиакатастрофы в Иране, заявил президент США.

По информации Newsweek, иранские зенитные ракетные системы (ЗРС) по ошибке сбили украиский самолет. Он получил удар ракетной системой "земля-воздух" Тор-М1, считают представители разведки США и Ирака.