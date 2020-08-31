Турция грозит войной. Конфликт с ЕС из-за газа
Источник: Корреспондент.net
Турция заявила о возможности нового военного конфликта на фоне спора с Грецией о газовом месторождении в Средиземном море. Евросоюз призывает Анкару воздержаться от провокаций и готовит пакет жестких секторальных санкций. Корреспондент.net рассказывает подробности.
Военная эскалация реальна
В течение нескольких лет Анкара периодически проводит разведку месторождений на участке морского шельфа, который Греция и Кипр считают частью своих исключительных экономических зон.
В 2009 году у южного берега Кипра нашли крупное нефтегазовое месторождение. Предполагается, что он может покрыть четыре процента спроса на газ на европейском рынке.
В январе 2019 года представители Египта, Кипра, Греции, Израиля, Италии, Иордании и Палестины объявили о формировании Газового форума Восточного Средиземноморья со штаб-квартирой в Каире.
Оставшиеся за бортом Турция и Ливия подписали в ноябре того же года меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон, который позволит Анкаре проводить буровые работы в поисках нефти и природного газа.
Начавшаяся разработка шельфа французской Total и итальянской Eni вызвала протесты Турции и она направила свои суда, занимающиеся геологической разведкой, а также военные корабли в спорный район, чтобы запугать суда с буровыми установками, принадлежащих международным нефтяным компаниям.
Тогда стороны обменялись только громкими и колкими заявлениями. Однако в середине августа Турция вновь отправила сопровождаемое военным флотом геологоразведывательное судно в спорный район вблизи Кипра. В этот раз Греция привела вооруженные силы в боевую готовность и направила свои военные корабли.
Вскоре союзники Греции направили авиацию и флот в регион, чтобы провести военные учения.
Сейчас конфликт подогревает силовую региональную игру, в которую оказались втянутыми даже страны Персидского залива. Ситуация вызывает серьезную озабоченность ЕС и Соединенных Штатов.
В июле министр иностранных дел Германии Хайко Маас после переговоров в Афинах со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом призвал Турцию прекратить буровые работы в экономической зоне Кипра и не начинать подобные работы вблизи греческих островов.
Он отметил, что Евросоюз считает необходимым вести диалог с Турцией, поскольку она является стратегически важной страной, "как в рамках НАТО, так и в проблемах миграции". Однако отметил, что санкции обсуждаются.
28 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз ускорит разработку санкций против Турции за буровые работы в восточной части Средиземного моря.
Он отметил, что ЕС намерен дать шанс диалогу с Турцией по этому вопросу, но на случай неудачи до 24 сентября подготовит дополнительные меры в отношении Анкары. Причем речь идет не только о персональных, но и об отраслевых санкциях.
"В ЕС есть нарастающее разочарование поведением Турции", - сказал Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Берлине.
Между тем в четверг, 27 августа, парламент Греции ратифицировал соглашение с Египтом о разграничении морских зон в Средиземном море. Договор закрепляет за Афинами право на часть морского шельфа, который Анкара считает своим.
Впрочем, Турция намерена продолжать разведку газовых месторождений в спорных районах. Анкара также начнет собственные военные учения в Средиземном море в следующем месяце.
Вице-президент Турции Фуат Октай в интервью агентству Anadolu 29 августа заявила, что Анкара предпримет все необходимые меры, чтобы не допустить расширения греческих территориальных вод в Ионическом море.
"Попытки Греции расширить территориальные воды с шести до 12 морских миль не будут признаны Анкарой. Этот шаг может стать причиной военного конфликта", - сказал Октай.
Риск военной эскалации в нынешней обстановке вполне реален, считает аналитик по Турции в Международной кризисной группе Нигяр Гексель.
"Турция считает, что Греция и Республика Кипр при поддержке ЕС и противников Анкары пытаются присвоить себе Восточное Средиземноморье, вытеснив оттуда Турцию. [Анкара] рассматривает военные угрозы как возможность усадить Грецию за стол переговоров", - цитирует ее РБК. Она отметила, что Турция настроена решительно.