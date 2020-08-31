Турция грозит войной. Конфликт с ЕС из-за газа

Источник: Корреспондент.net

Турция заявила о возможности нового военного конфликта на фоне спора с Грецией о газовом месторождении в Средиземном море. Евросоюз призывает Анкару воздержаться от провокаций и готовит пакет жестких секторальных санкций. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Военная эскалация реальна

В течение нескольких лет Анкара периодически проводит разведку месторождений на участке морского шельфа, который Греция и Кипр считают частью своих исключительных экономических зон.

В 2009 году у южного берега Кипра нашли крупное нефтегазовое месторождение. Предполагается, что он может покрыть четыре процента спроса на газ на европейском рынке.

В январе 2019 года представители Египта, Кипра, Греции, Израиля, Италии, Иордании и Палестины объявили о формировании Газового форума Восточного Средиземноморья со штаб-квартирой в Каире.

Оставшиеся за бортом Турция и Ливия подписали в ноябре того же года меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон, который позволит Анкаре проводить буровые работы в поисках нефти и природного газа.

Начавшаяся разработка шельфа французской Total и итальянской Eni вызвала протесты Турции и она направила свои суда, занимающиеся геологической разведкой, а также военные корабли в спорный район, чтобы запугать суда с буровыми установками, принадлежащих международным нефтяным компаниям.

Тогда стороны обменялись только громкими и колкими заявлениями. Однако в середине августа Турция вновь отправила сопровождаемое военным флотом геологоразведывательное судно в спорный район вблизи Кипра. В этот раз Греция привела вооруженные силы в боевую готовность и направила свои военные корабли.

Вскоре союзники Греции направили авиацию и флот в регион, чтобы провести военные учения.

Сейчас конфликт подогревает силовую региональную игру, в которую оказались втянутыми даже страны Персидского залива. Ситуация вызывает серьезную озабоченность ЕС и Соединенных Штатов.

В июле министр иностранных дел Германии Хайко Маас после переговоров в Афинах со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом призвал Турцию прекратить буровые работы в экономической зоне Кипра и не начинать подобные работы вблизи греческих островов.

Он отметил, что Евросоюз считает необходимым вести диалог с Турцией, поскольку она является стратегически важной страной, "как в рамках НАТО, так и в проблемах миграции". Однако отметил, что санкции обсуждаются.

28 августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз ускорит разработку санкций против Турции за буровые работы в восточной части Средиземного моря.

Он отметил, что ЕС намерен дать шанс диалогу с Турцией по этому вопросу, но на случай неудачи до 24 сентября подготовит дополнительные меры в отношении Анкары. Причем речь идет не только о персональных, но и об отраслевых санкциях.

"В ЕС есть нарастающее разочарование поведением Турции", - сказал Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Берлине.

Между тем в четверг, 27 августа, парламент Греции ратифицировал соглашение с Египтом о разграничении морских зон в Средиземном море. Договор закрепляет за Афинами право на часть морского шельфа, который Анкара считает своим.

Впрочем, Турция намерена продолжать разведку газовых месторождений в спорных районах. Анкара также начнет собственные военные учения в Средиземном море в следующем месяце.

Вице-президент Турции Фуат Октай в интервью агентству Anadolu 29 августа заявила, что Анкара предпримет все необходимые меры, чтобы не допустить расширения греческих территориальных вод в Ионическом море.

"Попытки Греции расширить территориальные воды с шести до 12 морских миль не будут признаны Анкарой. Этот шаг может стать причиной военного конфликта", - сказал Октай.

Риск военной эскалации в нынешней обстановке вполне реален, считает аналитик по Турции в Международной кризисной группе Нигяр Гексель.

"Турция считает, что Греция и Республика Кипр при поддержке ЕС и противников Анкары пытаются присвоить себе Восточное Средиземноморье, вытеснив оттуда Турцию. [Анкара] рассматривает военные угрозы как возможность усадить Грецию за стол переговоров", - цитирует ее РБК. Она отметила, что Турция настроена решительно.

При этом первые санкции против Турции из-за ее буровой деятельности были приняты Евросоюзом еще летом прошлого года: тогда речь шла о сокращении финансовой и кредитной помощи, а также о сворачивании переговоров по некоторым вопросам.