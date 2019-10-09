Турция начала наземную операцию в Сирии

Источник: Корреспондент.net

Вооруженные силы Турции в среду, 9 октября, пересекли границу с Сирией и приступили к проведению наземного этапа новой военной операции к востоку от реки Евфрат. Об этом сообщило Минобороны Турции в Twitter.

"Наши военные, а также Сирийская национальная армия в рамках операции Источник мира начали наземную операцию к востоку Евфрата", − указали в военном ведомстве.

По данным газеты Yeni Safak, подразделения армии Турции вошли на территорию соседнего государства с трех точек.

Ранее по позициям курдских формирований на севере Сирии наносили удары турецкие ВВС.