09.10.2019
Турция начала наземную операцию в Сирии
Источник: Корреспондент.net
Вооруженные силы Турции в среду, 9 октября, пересекли границу с Сирией и приступили к проведению наземного этапа новой военной операции к востоку от реки Евфрат. Об этом сообщило Минобороны Турции в Twitter.
"Наши военные, а также Сирийская национальная армия в рамках операции Источник мира начали наземную операцию к востоку Евфрата", − указали в военном ведомстве.
По данным газеты Yeni Safak, подразделения армии Турции вошли на территорию соседнего государства с трех точек.
Ранее по позициям курдских формирований на севере Сирии наносили удары турецкие ВВС.
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