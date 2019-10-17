Турция приостановит операцию в Сирии
Источник: Корреспондент.net
Турецкие власти приняли предложение США приостановить военную операцию на севере Сирии. Об этом после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил вице-президент США Майк Пенс, сообщает BBC в четверг, 17 октября.
Пенс утверждает, что Анкара согласилась прекратить огонь, пока курдские силы покинут район на севере Сирии, в котором Турция хочет сделать так называемую зону безопасности.
Турецкие силы приостановят все операции на 120 часов, а США будут способствовать "упорядоченному выводу" курдских сил.
Также США и Турция договорились обоюдно обеспечивать мир в этом приграничном районе Сирии, основываясь на международном праве.
"Я только что говорил с президентом (США Дональдом - ред.) Трампом. И знаю, что президент очень благодарен за готовность президента Эрдогана сделать шаг навстречу и ввести этот режим прекращения огня, и дать возможность мирного решения этого конфликта", - сказал Пенс.
Он добавил, что переговоры длились более пяти часов.
Сам Трамп уже прокомментировал эту договоренность, заявив, что она спасла "миллионы жизней".