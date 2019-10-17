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17.10.2019

Турция приостановит операцию в Сирии

Источник: Корреспондент.net

Турецкие власти приняли предложение США приостановить военную операцию на севере Сирии. Об этом после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил вице-президент США Майк Пенс, сообщает BBC в четверг, 17 октября.

Пенс утверждает, что Анкара согласилась прекратить огонь, пока курдские силы покинут район на севере Сирии, в котором Турция хочет сделать так называемую зону безопасности.

Турецкие силы приостановят все операции на 120 часов, а США будут способствовать "упорядоченному выводу" курдских сил.

Также США и Турция договорились обоюдно обеспечивать мир в этом приграничном районе Сирии, основываясь на международном праве.

"Я только что говорил с президентом (США Дональдом - ред.) Трампом. И знаю, что президент очень благодарен за готовность президента Эрдогана сделать шаг навстречу и ввести этот режим прекращения огня, и дать возможность мирного решения этого конфликта", - сказал Пенс.

Он добавил, что переговоры длились более пяти часов.

Сам Трамп уже прокомментировал эту договоренность, заявив, что она спасла "миллионы жизней".

Турецкая армия 9 октября начала операцию Источник мира в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG), которую Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП).
 
За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.
 
Турция намерена создать в северных регионах Сирии вдоль своей границы так называемую зону безопасности, очищенную от сил самообороны сирийских курдов и боевиков террористических группировок, и расселить там до двух миллионов сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.
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