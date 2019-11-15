Турция продолжит разведку месторождений на Кипре вопреки санкциям ЕС

Источник: Корреспондент.net

Турция продолжит исследовать месторождения углеводорода в части Средиземного моря, являющейся исключительной экономической зоной Кипра, несмотря на санкции Евросоюза. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай, сообщает Anadolu в пятницу, 15 ноября.

По словам Октая, санкции ЕС не повлияют на планы Анкары по разведке месторождений в регионе.

"Турецкое буровое судно Fatih завершило разведку и бурение на шельфе и накануне приступило к новой миссии к югу от полуострова Карпас на Кипре", - сообщил Октай.