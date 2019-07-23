Турция усилила охрану кораблей в Средиземноморье

Источник: Корреспондент.net

Турция усилила охрану кораблей, находящихся в Восточном Средиземноморье и осуществляющих там геологическую разведку. Об этом сообщает Министерство обороны Турции в своем Тwitter.

В частности, в сообщении указано, что подводные лодки осуществляют постоянное конвоирование. "Командование ВМС отвечает за буровые корабли в Восточном Средиземноморье, с воздуха БПЛА AYR BAYRAKTAR TB-2, морские патрульные самолеты и морские вертолеты, с воды - фрегат, корвет и штурмовые суда; подводные лодки осуществляют постоянное конвоирование", - информирует турецкое Минобороны.