Турецкие танки вошли в Сирию – СМИ

Источник: Корреспондент.net

Турецкая военная колонна пересекла границу с Сирией.

Отмечается, что колонна состоит из нескольких десятков единиц бронетехники, включая танки. Всего границу через контрольно-пропускной пункт Кафр-Лусейн, расположенный на севере сирийской провинции Идлиб, "пересекли не менее 40 бронемашин и танков турецкой армии".

Пока нет данных о конечном пункте их движения.

А накануне турецкие военные начали оборудовать новый блокпост на перекрестке Кафр-Умаим возле города Серакиб в Идлибе. В итоге они будут размещены с трех сторон этого населенного пункта – с севера, юга и востока.

Ранее на этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в игнорировании действующих договоренностей по Сирии и заявил, что его страна будет действовать самостоятельно, вплоть до проведения новой военной операции, если Москва не пересмотрит свое сотрудничество с режимом Асада.

Перед этим в течение суток около 40 тысяч жителей провинции Идлиб покинули свои дома из-за обстрелов армии Асада и бомбежек российской авиации. Всего число внутренне перемещенных лиц в Сирии с начала ноября прошлого года превысило 540 тысяч человек.