Турецкий поток в обход Украины запустят в январе

Источник: Корреспондент.net

Газопровод Турецкий поток будет запущен 8 января 2020 года, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 30 ноября во время торжественной церемонии открытия газопровода Tanap между Турцией и Азербайджаном. Трансляцию вел телеканал NTV.

По словам турецкого лидера, торжественные мероприятия в честь запуска трубопровода состоятся в Стамбуле. "Конечно, у нас есть еще один очень важный шаг, который мы сделаем", - сказал Эрдоган.

Запуск газопровода Турецкий поток означает для Украины почти полную остановку транзита по южному направлению в Турцию, сообщил ранее директор компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон.