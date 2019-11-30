30.11.2019
Турецкий поток в обход Украины запустят в январе
Источник: Корреспондент.net
Газопровод Турецкий поток будет запущен 8 января 2020 года, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 30 ноября во время торжественной церемонии открытия газопровода Tanap между Турцией и Азербайджаном. Трансляцию вел телеканал NTV.
По словам турецкого лидера, торжественные мероприятия в честь запуска трубопровода состоятся в Стамбуле. "Конечно, у нас есть еще один очень важный шаг, который мы сделаем", - сказал Эрдоган.
Запуск газопровода Турецкий поток означает для Украины почти полную остановку транзита по южному направлению в Турцию, сообщил ранее директор компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон.
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