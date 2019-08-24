24.08.2019
Туск: На G7 лучше пригласить Украину, а не Россию
Источник: Корреспондент.net
Президент Европейского совета Дональд Туск в субботу, 24 августа, предложил пригласить Украину на следующий саммит "Большой семерки".
По его словам, Туск осуждает "логику" президента США Дональда Трампа в стремлении вернуть Россию в группу "Большой семерки". Президент Европейского совета заявил, что "лучше пригласить Украину в следующем году".
Выступая на пресс-конференции перед началом саммита в Биаррице Туск заявил, что "причины, по которым приглашение РФ было отозвано в 2014 году, все еще актуальны".
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