Туск: На G7 лучше пригласить Украину, а не Россию

Источник: Корреспондент.net

Президент Европейского совета Дональд Туск в субботу, 24 августа, предложил пригласить Украину на следующий саммит "Большой семерки".

По его словам, Туск осуждает "логику" президента США Дональда Трампа в стремлении вернуть Россию в группу "Большой семерки". Президент Европейского совета заявил, что "лучше пригласить Украину в следующем году".

Выступая на пресс-конференции перед началом саммита в Биаррице Туск заявил, что "причины, по которым приглашение РФ было отозвано в 2014 году, все еще актуальны".