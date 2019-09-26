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26.09.2019

Туск призвал к солидарности со "слабой" Украиной

Источник: Корреспондент.net

Международное сообщество должно помогать таким слабым странам, как Украина, на которых нападают сильные. Об этом заявил уходящий президент Евросовета Дональд Туск, выступая на Генеральной ассамблее ООН в четверг, 26 сентября.

"Если вы хотите следовать принципам международной солидарности, вы всегда должны помогать слабым, если на них нападают более сильные и безжалостные. Как в случае с Украиной, например. Если сильные в нашем мире этого не поймут, они войдут в историю не как лидеры, а как фальшивые лидеры. И это правильно",– сказал Туск.

Он также заявил, что "для защиты правды недостаточно обвинять других в распространении фейковых новостей".

"Честно говоря, достаточно было бы просто перестать врать. Сегодня слишком многие политики используют ложь как постоянный метод поддержания власти",– отметил Туск.

По его мнению, "чтобы защитить свободу, недостаточно говорить о ней в речах".

"Вы должны защищать права человека везде и каждый день. Вы должны защищать свободу слова и свободную прессу. И вы должны прекратить флиртовать с диктаторами и авторитарными режимами",– добавил президент Евросовета.

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