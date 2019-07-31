ТВ-война. Зачем Украине русскоязычный канал

Источник: Корреспондент.net

Еще во время предвыборной кампании Владимир Зеленский заявлял, что хочет создать в Украине русскоязычный телевизионный канал для противостояния России в информационной войне.

Теперь идею создания такого канала подтвердили в офисе президента Зеленского.

Такой канал нужен, чтобы Украина могла бороться как за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, так и за умы россиян на территории России, объясняет заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Уже один канал есть

“У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру”, – говорит Тимошенко.

По его словам, в команде президента Владимира Зеленского хотят, чтобы это все-таки был государственный канал. “Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их самого классного контента”, – отметил замглавы офиса президента.

При этом в Украине уже есть государственный канал иновещания UA.TV. Это отдельный государственный телеканал иновещания, который вещает на европейские страны, на арабские страны, на Дальнем Востоке, в США и в Канаде.

“Что касается русского языка, то я считаю, что подход, который мы применили абсолютно адекватен. Сегодня телеканал иновещания UA.TV, который является частью мультимедийной платформы иновещания, уже благодаря нашим разрешениям вещает на границе с Крымом и вдоль линии разграничения”, – говорит членНационального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

Сейчас контент телеканала UATV в основном информационно-новостной. Однако, на новом русскоязычном канале его планируют расширить и контент будет более развлекательным. Могут быть даже сериалы и ток-шоу.