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07.10.2019

У Белого дома требуют документы по Украине

Источник: Корреспондент.net

Три комитета изучат последовательность событий и причины, стоявшие за решением Белого дома задержать необходимую военную помощь Украине.

Демократы из Палаты представителей США в понедельник, 7 октября, запросили в Пентагоне и в Административно-бюджетном управлении при Белом доме документы, связанные с финансовой военной помощью Украине, сообщает The Hill.

Письма с требованием в обязательном порядке предоставить документы поступили к главе Пентагона США Марку Эсперу и к исполняющему обязанности директора управления Расселу Воугу от имени председателя комитета Палаты представителей по разведке Адама Шиффа, председателя комитета по иностранным делам Элиота Энгела и комитета по надзору Элайджи Каммингса.

"Прилагаемая повестка содержит требование (предоставить – ред.) документы, которые необходимы комитетам, чтобы изучить последовательность событий и причины, стоявшие за решением Белого дома задержать крайне необходимую военную помощь Украине, которая была одобрена Конгрессом США для противодействия российской агрессии", - говорится в письме Шиффа, Энгела и Каммингса.

Они попросили предоставить им необходимые документы к 15 октября 2019 года.

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