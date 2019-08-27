У берегов Ливии затонуло судно с мигрантами: около 40 человек погибли
Источник: Корреспондент.net
Судно, на борту которого находились мигранты, затонуло у берегов Ливии.
По информации, которой располагает управление, в результате катастрофы имеются многочисленные жертвы. Спасены около 60 человек.
В своем Twitter официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Чарли Яксли сообщил, что по меньшей мере 40 человек погибли или пропали без вести в результате крушения судна.
"По меньшей мере 40 человек, согласно оценкам, погибли или пропали без вести", - написал он.
А ливийское отделение Международной организации по миграции сообщило в Twitter о детских жертвах: "Также из воды извлечены несколько тел, в том числе детей".
Яксли добавил, что подробности трагического происшествия у берегов Ливии пока не конца прояснены. В район кораблекрушения прибыли спасатели, они проводят беседы с выжившими, чтобы установить обстоятельства крушения.