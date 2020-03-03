У больного коронавирусом в Черновцах лихорадка
Источник: Корреспондент.net
Мужчина, у которого обнаружили коронавирус, находится в изоляции, у него наблюдается лихорадка. Она заверила, что пациент не контактирует с остальными людьми, которые находятся в инфекционном отделении.
Состояние пациента на сегодняшний день стабильное. "Он имеет лихорадку, но ему уделяется значительное внимание со стороны медицинского персонала. Что касается средств дезинфекции, больница обеспечена", - рассказала Полищук.
Также она подчеркнула, что врачи и средний медицинский персонал, которые заходят в изолированную палату, придерживаются всех требований защиты.
Тем временем агентство УНН сообщает, что пациент с коронавирусом находится в инфекционном отделении областного коммунального некоммерческого предприятия Черновицкая областная клиническая больница. Инфекционное отделение размещается в отдельном корпусе на территории больницы.
Ранее Черновицкая область получила помощь, выделенную правительством, а именно инфузоматы, мешки Амбу, пульсоксиметры, два аппарата для искусственной вентиляции легких и 197 тысяч медицинских масок. Их должны были распределить между больницами еще на прошлой неделе.
В самой больнице сообщили, что в отделении есть возможность изолировать больных в соответствии с патологией, поскольку в отделении развернуты палаты полубоксового типа. Кроме того, есть возможность проведения разного рода клинико-лабораторных исследований.