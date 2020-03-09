09.03.2020
У буковинца повторно диагностировали коронавирус
Источник: Корреспондент.net
Результаты повторного теста на коронавирус заразившегося жителя Черновицкой области дали положительный результат. Об этом сообщает UA: Буковина со ссылкой на замглавы Черновицкой ОГА Наталью Гусак.
"Тридцатидевятилетнему мужчине повторно провели тест - коронавирус подтвердился", - сказала Гусак.
По ее словам, у мужчины колеблется температура до 37,6 градусов.
Отмечается, что медики проведут 10 марта консилиум, на котором примут решение, как дальше будут лечить пациента. На данном этапе больному оказывают симптоматическое лечение.
11 марта его осмотрит врач Всемирной организации здравоохранения.
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