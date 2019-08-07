У дома экс-президента Киргизии идут бои

Источник: Корреспондент.net

В Кыргызстане продолжает развиваться политический кризис, вызванный попыткой местных силовиков арестовать экс-президента Алмазбека Атамбаева, сообщает информагентство 24.kg.

Сторонники бывшего главы государства решили не отдавать его спецназу, поэтому начали строить баррикады и вооружаться палками, а также отнятым у силовиков оружием.

Сначала толпы односельчан Атамбаева штурмом взяли ворота усадьбы экс-президента, где находились силовики. Засевший в доме спецназ ответил автоматными очередями, появились сообщения об одном убитом.

Спецназ смог зайти на второй этаж дома Атамбаева, а тем временем сторонники бывшего президента захватили рации и щиты силовиков. Кроме того, стало известно, что сторонники экс-президента избивают сотрудников спецназа, отбирают оружие.

Ближе к ночи из Бишкека к резиденции в Кой-Таше были стянуты дополнительные силы и готовился новый штурм дома. Сторонники Атамбаева также начали отстреливаться. Был ранен в грудь сотрудник спецназа, которому пуля пробила бронежилет.

В то же время дочь Алмазбека Атамбаева – Алия Шагиева завила, что ее отец до сих пор находится в Кой-Таше: "Во-первых, мой отец никуда не сбегал, никто его не задержал и то, что он якобы находится в безопасности — наглая ложь. Он до сих пор в Кой-Таше".

Также стало известно, что действующий президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прервал отпуск и направился в Бишкек, сообщила пресс-служба главы киргизского государства.