У ДОНЕЦЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ВІДБУЛАСЬ ЗУСТРІЧ ІЗ ГЕНЕРАЛЬНИМ КОНСУЛОМ ФРН У ДОНЕЦЬКУ

Источник: Донецький державний університет внутрішніх справ

20 жовтня 2021 року з робочим візитом до ДонДУВС завітала Генеральний консул Федеративної Республіки Німеччина в Донецьку Таня Байєр.

Під час зустрічі з науково-педагогічним складом університету для консула провели екскурсію, ознайомили з роботою закладу та перспективними напрямками його розвитку.

Ректор ДонДУВС Сергій Вітвіцький наголосив на важливості відновлення партнерства, адже до початку військових дій на Донбасі університет співпрацював із провідними школами Німеччини в рамках обміну досвідом в організації навчального процесу та підготовки спеціалістів у правоохоронній сфері.

Під час зустрічі обговорили напрямки співпраці, зокрема такі як розвиток програм академічної мобільності, відкриття Центру німецького права на базі університету.

ДонДУВС – єдиний університет в Україні, який забезпечує підвищення кваліфікації правоохоронців за напрямом «Поліція на воді». Тому особливу увагу закладу вищої освіти також викликає діяльність поліції водних шляхів Гамбурга.

У зустрічі взяли участь перший проректор Єгор Назимко, проректор Олександр Куракін, начальник відділу організації наукової роботи Валерій Коссе, заступник начальника відділу організації наукової роботи Ірина Сирмаміїх, декан факультету №1 Олена Волобуєва, декан факультету №2 Валентин Тулінов, декан факультету №3 Володимир Буга, завідувачка кафедри господарсько-правових дисциплін Людмила Ніколенко, завідувачка відділення міжнародного співробітництва Евеліна Рябченко.

Наприкінці заходу ректор висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю.