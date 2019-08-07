У Эрдогана сообщили, что он будет обсуждать с Зеленским

Источник: Корреспондент.net

Пресс-служба президента Турции Реджепа Эрдогана привела детали визита Президента Украины Владимира Зеленского в Анкару и Стамбул.

Президент Украины Владимир Зеленский совершит официальный визит в Турцию 7-8 августа 2019 года по приглашению президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

"В ходе визита пройдут переговоры по двусторонним отношения между Турцией и Украиной, будут пересмотрены все их аспекты, будет обсуждаться возможность принятия решений по улучшению сотрудничества. Кроме двусторонних отношений, предполагается обмен мнениями по региональным и международным вопросам, включая мир и стабильность в Черноморском регионе", - говорится в сообщении.

Эрдоган также, после прямых переговоров в Анкаре, посетит форум украинского-турецкого бизнеса в Стамбуле.