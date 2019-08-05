У ЕС официально сменился глава внешней дипломатии

Источник: Корреспондент.net

Европейский совет официально назначил главу МИД Испании Жозепа Борреля высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности.

"Совет ЕС принял решение назначить Жозепа Борреля верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности на период с завершения текущего срока полномочий (Европейской – ред.) комиссии до 31 октября 2024 года", – говорится в документе.

Это решение принято по письменной процедуре без созыва заседания Совета ЕС. Оно носит технический характер, поскольку кандидатура Борреля была согласована саммитом ЕС 30 июня – 2 июля, а для официального его вступления в должность с 1 ноября его еще должен утвердить Европарламент в конце сентября или начале октября.

Как известно, до Борреля эту должность с 2014 года занимала Федерика Могерини.

Жозеп Боррель возглавляет МИД Испании с июня 2018 года. Он закончил Мадридский политехнический университет, а также Университет Комплутенсе.