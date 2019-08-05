Найти

05.08.2019

У ЕС официально сменился глава внешней дипломатии

Источник: Корреспондент.net

Европейский совет официально назначил главу МИД Испании Жозепа Борреля высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. 

"Совет ЕС принял решение назначить Жозепа Борреля верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности на период с завершения текущего срока полномочий (Европейской – ред.) комиссии до 31 октября 2024 года", – говорится в документе.

Это решение принято по письменной процедуре без созыва заседания Совета ЕС. Оно носит технический характер, поскольку кандидатура Борреля была согласована саммитом ЕС 30 июня – 2 июля, а для официального его вступления в должность с 1 ноября его еще должен утвердить Европарламент в конце сентября или начале октября.

Как известно, до Борреля эту должность с 2014 года занимала Федерика Могерини.

Жозеп Боррель возглавляет МИД Испании с июня 2018 года. Он закончил Мадридский политехнический университет, а также Университет Комплутенсе.

Новости раздела
Мир
05.08.2019
Трамп призвал усилить контроль за продажей огнестрельного оружия
Президент США предложил увязать ужесточение контроля продажи оружия с реформой иммиграционного законодательства. В последние дни жертвами двух массовых убийств в Техасе и Огайо стали почти 30 человек.
Мир
05.08.2019
У ЕС официально сменился глава внешней дипломатии
Жозеп Боррель заменит Федерику Могерини на должности верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.
Мир
05.08.2019
Цена на нефть обвалилась ниже $60 за баррель
Нефть марки Brent в Лондоне торгуется на уровне $59,91 за баррель, а WTI в Нью-Йорке стоит $54,76.
Мир
04.08.2019
В Санкт-Петербурге прошла акция в поддержку сестер Хачатурян
Сотни петербуржцев пришли выступить против домашнего насилия и выразить солидарность с его жертвами - сестрами Хачатурян, которых обвиняют в убийстве собственного отца.
Мир
04.08.2019
США разъяснили применение новых санкций против РФ
Санкции касается только министерств, агентств и "суверенного фонда", включая Центробанк РФ и Фонд национального благосостояния.
Мир
04.08.2019
В США вторая стрельба за сутки: семеро погибших
Полиция ищет устроившах стрельбу в штате Огайо. Предполагается, что стрелков было двое. На месте работают скорые.
Мир
04.08.2019
Иран захватил очередной танкер в Персидском заливе
Семь моряков, которые находились на борту, задержаны. Пока не известно, кому именно принадлежит захваченный танкер.
Мир
04.08.2019
Трамп хочет привлечь КНР к новому договору о разоружении
Президент США Трамп утверждает, что руководство Китая "очень воодушевлено" предложением поучаствовать в переговорах о разоружении. Однако ранее Пекин однозначно отверг такую возможность.
Мир
04.08.2019
В Москве завели более 1000 дел о нарушении правил проведения акции
После митинга 27 июля против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму суды зарегистрировали 1043 дела по обвинению в нарушении порядка проведения акции.
Мир
04.08.2019
Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против протестующих
Десятки тысяч человек выступили против изменения закона об экстрадиции в Гонконге. Полиция применила слезоточивый газ.
Мир
04.08.2019
США намерены разместить ракеты в Азии
В Пентагоне объявили о планах по размещению ракет наземного базирования средней дальности в Азии.
Мир
02.08.2019
Ученые открыли новую планету GJ 357 d: есть ли на ней жизнь?
Сразу три новых планеты обнаружили астрономы за пределами Солнечной системы. Одна из них даже может оказаться обитаемой. Подробности - у DW.
Цена на нефть обвалилась ниже $60 за баррель | Трамп призвал усилить контроль за продажей огнестрельного оружия