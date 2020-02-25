У эвакуированных из КНР взяли пробы на коронавирус

Источник: Корреспондент.net

У всех находящихся в обсервации в Новых Санжарах взяты пробы на коронавирус. Об этом сообщил во вторник, 25 февраля, советник премьер-министра Антон Турупалов.

"Сегодня шестой день обсервации. Все происходит в штатном режиме, все люди чувствуют себя хорошо. Температур нет. Сегодня мы закончили отбирать пробы для тестов уже в 100 процентов людей, которые находятся в обсервации, включая персонал, который обеспечивает ее деятельность. Уже завтра получим результаты по первой части исследуемых образцов, о чем обязательно сообщим", - сказал Турупалов.

Как известно, следующую проверку планируют провести за три дня до конца обсервации.

"Сегодня шестой день обсервации. Все происходит в штатном режиме, все люди чувствуют себя хорошо. Температур нет. Сегодня мы закончили отбирать пробы для тестов уже в 100 процентов людей, которые находятся в обсервации, включая персонал, который обеспечивает ее деятельность. Уже завтра получим результаты по первой части исследуемых образцов, о чем обязательно сообщим", - сказал Турупалов.

Как известно, следующую проверку планируют провести за три дня до конца обсервации.