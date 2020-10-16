У Франції поліція проводить «коронавірусні» обшуки у міністрів

Источник: УКРІНФОРМ

Французька поліція здійснила обшуки у будинках вищих державних чиновників та керівників служби охорони здоров’я в рамках розслідування щодо реагування влади країни на пандемію коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Французька влада зіткнулася з критикою стосовно нестачі медичного обладнання та повільного реагування на пандемію коронавірусу.

Міністр охорони здоров’я Олів’є Веран та директор Національної служби охорони здоров’я Жером Саломон були серед тих, у чиїх помешканнях сьогодні відбулися обшуки.

Це відбулося після того, як суд санкціонував розслідування щодо реагування влади Франції на пандемію.

Французькі правоохоронці також розслідують дії глави уряду Жана Кастека, а також його попередника Едуара Філіппа та попередника міністра Верана - Агнеса Бузина.

Суд розпочав розслідування в липні після того, як представники громадськості, зокрема лікарі та родичі жертв, заявили, що французький уряд виявив злочинну недбалість щодо відповіді на пандемію хвороби COVID-19.

Спеціальний суд наразі розглядає справи про нібито неправомірні дії міністрів та інших урядовців під час виконання своїх обов'язків.

Поліцейські обшуки відбулися незабаром після того, як президент Франції Еммануель Макрон оголосив про запровадження нічної комендантської години у Парижі та восьми інших містах, щоб приборкати швидке поширення хвороби COVID-19 в країні.

Як повідомлялося, на ранок 15 жовтня у світі загалом виявлено 38,74 мільйона випадків зараження коронавірусом, зокрема 1,09 мільйона летальних, одужали від хвороби вже понад 29,12 мільйона.

Згідно з даними Worldometer, у Франції станом на сьогодні зафіксовано 779 063 випадки COVID-19 та 33 037 смертей унаслідок пандемії.