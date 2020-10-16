У Франції поліція проводить «коронавірусні» обшуки у міністрів
Источник: УКРІНФОРМ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
Французька влада зіткнулася з критикою стосовно нестачі медичного обладнання та повільного реагування на пандемію коронавірусу.
Міністр охорони здоров’я Олів’є Веран та директор Національної служби охорони здоров’я Жером Саломон були серед тих, у чиїх помешканнях сьогодні відбулися обшуки.
Французькі правоохоронці також розслідують дії глави уряду Жана Кастека, а також його попередника Едуара Філіппа та попередника міністра Верана - Агнеса Бузина.
Суд розпочав розслідування в липні після того, як представники громадськості, зокрема лікарі та родичі жертв, заявили, що французький уряд виявив злочинну недбалість щодо відповіді на пандемію хвороби COVID-19.
Спеціальний суд наразі розглядає справи про нібито неправомірні дії міністрів та інших урядовців під час виконання своїх обов'язків.
Як повідомлялося, на ранок 15 жовтня у світі загалом виявлено 38,74 мільйона випадків зараження коронавірусом, зокрема 1,09 мільйона летальних, одужали від хвороби вже понад 29,12 мільйона.
Згідно з даними Worldometer, у Франції станом на сьогодні зафіксовано 779 063 випадки COVID-19 та 33 037 смертей унаслідок пандемії.