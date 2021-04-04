У МАРІУПОЛІ НА ТЕРИТОРІЇ ПОКИНУТОГО ЗАВОДУ ВИЯВИЛИ СХРОН БОЄПРИПАСІВ

Источник: police.dn.ua

Виявили схрон оперативники управління стратегічних розслідувань у Донецькій області Нацполіції спільно з Департаментом військової контррозвідки СБУ.

Правоохоронці отримали інформацію, що на території покинутих будівель зберігаються боєприпаси.

Сьогодні, 2 квітня, під час перевірки інформації було виявлено військові засоби ураження. У результаті за участю фахівців вибухотехнічної служби вилучили 30 протитанкових гранатометів, 29 мін і 10 000 патронів.

Наразі за виявленим фактом слідчі Маріупольського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Вилучені боєприпаси направили на експертизу. Власник покинутої будівлі встановлюється, слідчо-оперативні заходи тривають.