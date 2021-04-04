У Маріуполі перетвориться вежа з годинником: "Сталінку" в центрі сховали за паркан для омолодження

Источник: mariupol.tv

В історичній частині Маріуполя стартувала чергова фаза капремонту старих будівель, які є архітектурною окрасою міста.

На цей раз до ремонтних робіт готують відому всім маріупольцям сталінку з башточкою з годинником, розташовану у підземного переходу на перетині проспектів Миру та Металургів.

Будівлю №75Б, виконану в стилі соціалістичний ампір, буде ремонтувати маріупольська підрядна організація, яка виграла тендер на проведення робіт. Робочі приватного підприємства вже встановлюють огорожу для старту оновлення фасадів і даху. На даний момент власники магазинчиків, розташованих на першому поверсі будівлі демонтують рекламні вивіски над торговими точками.