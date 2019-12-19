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19.12.2019

У Мінську не домовилися про перемир’я на Донбасі і про обмін утримуваними

Источник: ІА «Вчасно»

Сторони не змогли узгодити нового перемир'я на Донбасі і домовилися щодо продовження оголошеного в липні поточного року, повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю українським ЗМІ.

За його словами, під час останнього перемир’я на Донбасі у наслідок бойових дій загинули 40 людей.

«Ми хотіли отримати запевнення в тому, що буде оголошено нове перемир'я, — сказав Вадим Пристайко. —  Разом з тим було прийнято рішення, що давайте будемо продовжувати те перемир'я, яке було оголошено в липні … Але хочу нагадати, що 40 людей загинули під час цього перемир'я».

Також очільник МЗС України повідомив про відсутність прогресу в оновленні списків утримуваних для здійснення обміну. Раніше під час проведеного 9 грудня саміту лідерів «нормандської четвірки» — України, Росії, Німеччини та Франції — у Парижі сторони домовилися, зокрема, про цілковите перемир'я на Донбасі та про обмін утримуваними особами, який мав здійснитись до кінця поточного року.

перемир'я Пристайко Донбас Мінськ
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