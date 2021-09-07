07.09.2021

У Польщі ввели надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю

Источник: Суспільне

Польський парламент підтримав запровадження режиму надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю через кризу, пов’язану з потоком нелегальних мігрантів.

Таке рішення сейм ухвалив увечері 6 вересня.

Перед цим польська опозиція під час спеціального додаткового засідання Сейму внесла заяву щодо скасування президентського указу про надзвичайний стан. Однак таку пропозицію підтримали лише 168 депутатів, 247 проголосували проти, а 20 утримались від голосування.

Раніше, 2 вересня, президент Польщі Анджей Дуда оголосив про запровадження надзвичайного стану на кордоні із Білоруссю, про що повідомив його прессекретар Блаве Спіхальский.

Відтак режим НС діятиме протягом щонайменше 30 днів. Його дія поширюватиметься на 183 населених пункти Підляського та Люблінського воєводств.

Як зазначають польські видання, це – перший надзвичайний стан, оголошений у Польщі після 1989 року.

Міграційна криза на кордоні Білорусі та Литви

Наприкінці травня 2021 року невизнаний низкою країн президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ більше не буде затримувати нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Євросоюзу, членом якого є Литва.

За даними МВС Литви, з початку 2021 року близько чотирьох тисяч мігрантів нелегально перетнули білорусько-литовський кордон. Це в кілька разів вище, ніж за весь 2020 рік. Серед мігрантів зокрема громадяни Іраку, Ірану, Сирії. На початку серпня польоти з Іраку до Мінська були припинені.

У липні Литва анонсувала план посилення охорони кордону з Білоруссю та побудови стіни на "найбільш небезпечних ділянках" через нелегальну міграцію.

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