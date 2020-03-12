12.03.2020
У президента Бразилии обнаружили коронавирус - СМИ
Источник: Корреспондент.net
ест выявил коронавирус у президента Бразилии Жаира Болсонару. Об этом в четверг, 12 марта, сообщает ряд испанских и португальских СМИ, в частности Politico.mx.
Ранее в окружении президента Бразилии нашли заразившегося коронавирусом - инфекцию выявили у главы специального секретариата по коммуникациям Фабио Вайнгартена.
Известно, что они с президентом Жаиром Болсонару в минувшие выходные посещали США, где проводили встречу с американским президентом Дональдом Трампом. Симптомы заболевания у Вайнгартена появились после посещения штаб-квартиры Южного командования вооруженными силами США в Майами. В связи с этим президент Бразилии был помещен под наблюдение.
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