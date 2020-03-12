У президента Бразилии обнаружили коронавирус - СМИ

Источник: Корреспондент.net

ест выявил коронавирус у президента Бразилии Жаира Болсонару. Об этом в четверг, 12 марта, сообщает ряд испанских и португальских СМИ, в частности Politico.mx.

Ранее в окружении президента Бразилии нашли заразившегося коронавирусом - инфекцию выявили у главы специального секретариата по коммуникациям Фабио Вайнгартена.

Известно, что они с президентом Жаиром Болсонару в минувшие выходные посещали США, где проводили встречу с американским президентом Дональдом Трампом. Симптомы заболевания у Вайнгартена появились после посещения штаб-квартиры Южного командования вооруженными силами США в Майами. В связи с этим президент Бразилии был помещен под наблюдение.