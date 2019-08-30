У Путина отметили прогресс по обмену задержанными

Источник: Корреспондент.net

В Кремль в пятницу, 30 августа, отметили определенный прогресс в вопросе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Взаимодействие на эту тему (обмена задержанными - ред.) осуществляется в закрытом режиме, но определенный прогресс я, конечно, могу подтвердить", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, насколько такой обмен близок к реализации.