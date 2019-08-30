30.08.2019
У Путина отметили прогресс по обмену задержанными
Источник: Корреспондент.net
В Кремль в пятницу, 30 августа, отметили определенный прогресс в вопросе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Взаимодействие на эту тему (обмена задержанными - ред.) осуществляется в закрытом режиме, но определенный прогресс я, конечно, могу подтвердить", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, насколько такой обмен близок к реализации.
Он также отметил важность данного процесса. "Это вообще очень важно для всей атмосферы вокруг урегулирования украинского кризиса", - заключил помощник президента РФ.
Новости раздела
Мир
30.08.2019
У Путина отметили прогресс по обмену задержанными
Помощник президента России прокомментировал последнюю информацию по поводу обмена удерживаемыми лицами с Украиной.
Мир
29.08.2019
Цена на нефть закрепилась выше 60 долларов
Нефть марки Brent в Лондоне торгуется на уровне $60,52 за баррель, а WTI в Нью-Йорке стоит $56,73.
Мир
27.08.2019
Путин показал Эрдогану новейший истребитель Су-57
Анкара рассматривает возможность приобретений у России авиационной техники, утверждают СМИ.
Мир
27.08.2019
В Турции рухнул мост с людьми
Два человека и микроавтобус оказались в реке вследствие обрушения моста в турецком Терме.
Мир
27.08.2019
Глава СНБО встретился с советником Трампа
Данилюк и Болтон уже встречались в Вашингтоне около месяца назад и продолжили начатый диалог.
Мир
27.08.2019
У берегов Ливии затонуло судно с мигрантами: около 40 человек погибли
По меньшей мере 40 человек утонули или пропали без вести вследствие аварии на судне с мигрантами. Среди погибших также дети.
Мир
26.08.2019
Фондовый рынок Азии открылся сильным падением
Азиатские фондовые биржи отреагировали падение на усиление торговой войны между США и Китаем.
Мир
26.08.2019
Меркель за переговоры между Зеленским и Путиным
Меркель заявила, что поддерживает переговоры между Зеленским и Путиным по урегулированию ситуации на Донбассе.
Мир
25.08.2019
Более 160 нелегальных мигрантов приплыли из Турции в Грецию
Греческий город Александруполис, находящийся на берегу Эгейского моря, становится все более привлекательной целью для мигрантов, стремящихся перебраться из Турции в ЕС.
Мир
25.08.2019
Трамп оправдал испытания ракет Северной Кореей
Японский премьер напомнил, что северокорейские ракетные пуски нарушают резолюции Совбеза ООН.
Мир
25.08.2019
Иран устроил сюрприз на встрече G7
На саммите Большой семерки могут обсудить условия, при которых возможна деэскалация ситуации по иранской проблеме.