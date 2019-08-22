У Путина подтвердили контакты по обмену пленными

Источник: Корреспондент.net

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе переговоров обсудили российско-украинские отношения, в том числе вопросы обмена удерживаемыми лицами, но без конкретных фамилий.

"Какие-то персоналии не обсуждались. Состоялся очень подробный обмен мнениями по проблеме урегулирования на юго-востоке Украины, обсуждались российско-украинские отношения, в том числе упоминалась тема обмена удерживаемыми лицами", - сказал Песков журналистам.

Отвечая на уточняющий вопрос о возможных подвижках в обмене удерживаемыми между Россией и Украиной, Песков сказал, что стороны контактируют по этому вопросу.