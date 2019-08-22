22.08.2019
У Путина подтвердили контакты по обмену пленными
Источник: Корреспондент.net
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе переговоров обсудили российско-украинские отношения, в том числе вопросы обмена удерживаемыми лицами, но без конкретных фамилий.
"Какие-то персоналии не обсуждались. Состоялся очень подробный обмен мнениями по проблеме урегулирования на юго-востоке Украины, обсуждались российско-украинские отношения, в том числе упоминалась тема обмена удерживаемыми лицами", - сказал Песков журналистам.
Отвечая на уточняющий вопрос о возможных подвижках в обмене удерживаемыми между Россией и Украиной, Песков сказал, что стороны контактируют по этому вопросу.
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