У Путина рассказали, что могут подписать в Париже

Источник: Корреспондент.net

Участники саммита в нормандском формате могут принять 9 декабря в Париже некий необязывающий документ, прогнозирует пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу Дождь.

Участники саммита в нормандском формате могут принять 9 декабря в Париже некий необязывающий документ, прогнозирует пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу Дождь, передает ТАСС.

"Очевидно, что соглашения не будет. И никто не ожидает никакого соглашения - это было бы завышенными ожиданиями, от чего мы, кстати, очень энергично предостерегаем", - сказал Песков.

Он назвал позитивным моментом тот факт, что "была проделана домашняя работа, и некий документ - пока рано говорить, как он будет назван, - но некий документ, возможно, будет принят по итогам встречи".

"Это необязывающий документ, необязывающее соглашение, но в нем можно ожидать, что будут зафиксированы какие-то точки, по которым есть совместное понимание", - сказал Песков.