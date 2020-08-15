У Путина рассказали о разговоре с Лукашенко

Источник: Корреспондент.net

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко по инициативе последнего обсудили по телефону ситуацию, сложившуюся в республике после выборов, сообщила пресс-служба Кремля в субботу, 15 августа.

"Александр Лукашенко информировал о ситуации в Беларуси, сложившейся после президентских выборов. С обеих сторон выражена уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы. Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.

Также президенты обсудили ситуацию с задержанными боевиками ЧВК Вагнера.