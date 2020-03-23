У "слуги народа" подтвердился коронавирус

Источник: Корреспондент.net

У народного депутата из фракции Слуги народа Руслана Горбенко подтвердился коронавирус. Для постановки диагноза парламентарий делал тест трижды. О результатах анализов вечером в понедельник, 23 марта, сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук на странице в Facebook.

"Сегодня у нашего коллеги, нардепа от Слуги народа Руслана Горбенко, выявлен коронавирус. Сейчас он находится в Александровской больнице с левосторонним воспалением легких. Надо отметить, Руслан в последний месяц не выезжал за границу, не отдыхал в Куршевеле. То есть мог заразиться только в Украине. Возможно, даже от коллег из других фракций, у которых болезнь была диагностирована ранее. Поэтому сейчас ведется эпидемиологическое расследование", - написала Кравчук.

По ее словам, симптомы у Руслана проявились только 19 марта. Она предположила, что 17 марта на внеочередном заседании Рады он еще не мог заразить коллег. Однако круг его близких контактов сейчас устанавливает Аппарат Верховной Рады. А Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, в который входит Горбенко, на заседание в последние 14 дней не собирался.