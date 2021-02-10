У супермаркеті Києва звільнили зі скандалом працівника за відмову обслуговувати українською мовою
Источник: РБК-Україна
В київському супермаркеті "Новус" касира звільнили за небажання обслуговувати клієнтів українською мовою.
Все почалося з того, що 22 січня мешканка Києва Ганна Сокіл повідомила, що в супермаркеті "Новус" на вулиці Златоустівській касир на її прохання говорити українською мовою, відповіла "почалося, бля*ь". Жінка зажадала керівництво розібратися і вжити заходів по відношенню до співробітниці Семчук Оксани.
Після цього Ганна Сокіл отримала відповідь від керуючої даного магазину мережі. У ньому повідомлялося, що керівництво торгової точки прийняло рішення звільнити з посади касира Семчук Оксану. З іншим персоналом провели просвітницьку бесіду.
Також компанія перепросила Ганну за поведінку їх касира і попросила вибачення.
В коментарях до посту українці відреагували на цю новину.
- Браво! Закони треба виконувати.
- От і чудово. Українці будуть мати роботу. А моск*лики будуть без роботи.
- Так їй догану виписали, деприміювали чи звільнили?
- У великих мережах, де є гаряча лінія, простіше поскаржитись. А що робити, коли в магазині лише один продавець? А ще коли нема конкуренції й лаятись не хочеться, бо тобі через день туди ходити?