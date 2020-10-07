У Трампа нашли антитела к коронавирусу

Источник: Корреспондент.net

У президента США Дональда Трампа уже на протяжении суток не наблюдаются симптомы заражения коронавирусом COVID-19, а высокая температура – более четырех дней. Об этом говорится в письменном заявлении лечащего врача американского лидера Шона Конли распространенном Белым домом в среду, 7 октября.

По его словам, "президент этим утром сказал: "Я чувствую себя замечательно".

"На сегодняшний день у него (Трампа – ред.) нет жара уже на протяжении более четырех дней, нет симптомов более 24 часов, он не нуждался и не получал дополнительной кислородной поддержки с момента госпитализации", – отметил врач.

По данным Конли, во взятом в понедельник анализе крови американского лидера были обнаружены антитела к коронавирусу. Он пояснил, что антитела вечером 1 октября, когда стало известно о заболевании президента, не были обнаружены.

Кроме того, продолжил врач, основные показатели жизнедеятельности, в том числе уровень сатурации (насыщения крови кислородом – ред.) и частота дыхания, остаются стабильными и в пределах нормы.

Специалисты "продолжат внимательно следить" за состоянием здоровья главы государства, заверил Конли.