У Трампа назвали причину ликвидации Сулеймани

Источник: Корреспондент.net

Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в эфире Fox News заявил, что иранский генерал Касем Сулеймани планировал в ближайшее время произвести атаки на американских дипломатов и военных.

"Разведданные, которые были в нашем распоряжении, информация, которая была у нас и которую мы считаем очень весомой, указывала на то, что Сулеймани и те, с кем он был в сговоре, готовились убить большое число американских дипломатов и солдат в ближайшие дни. Именно по этой причине президент санкционировал эту операцию, которая была успешно проведена военными Соединенных Штатов", - сказал О'Брайен.

В свою очередь, глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил о правильности решения ликвидировать Сулеймани. Об этом он заявил на брифинге во вторник, 7 января.

Он также опроверг заявления Тегерана о том, что генерал находился в Ираке с дипломатической миссией.

"Кто-то здесь этому верит? Было ли что-то в истории, что указывало бы на какую-то возможность того, что этот славный джентльмен, этот дипломат высшего ранга ездил в Багдад для ради мирной миссии?.. Мы знаем, что это неправда", - сказал госсекретарь.

"Зариф (глава МИД Ирана) - пропагандист первого порядка... Это в корне неверно, он был там не с дипломатической миссией", - добавил он.

Помпео также заявил, что любые шаги США в отношении Ирана будут соответствовать международному праву.

"Что касается культурных объектов... все цели, которые мы рассматриваем, а также все предпринимаемые нами действия всегда будут в рамках международного права вооруженных конфликтов", - отметил он, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа, угрожавшего нанести удары по 52 иранским объектам, если власти страны ответят на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.