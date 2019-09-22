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22.09.2019

У Трампа отказались публиковать беседу с Зеленским

Источник: Корреспондент.net

Президент США Дональд Трамп уверен, что Украине надо выделять больше денег для помощи в решении проблем. В частности, Трамп упрекнул страны ЕС и призвал их выделять больше денег Украине. Об этом он заявил в воскресенье, 22 сентября, журналистам на Южной лужайке Белого дома перед отправлением в Хьюстон, передает Сегодня.

"У Украины много проблем. Германия, Франция, весь ЕС должны выделять больше денег. Почему мы тратим деньги, а они нет? По сравнению с нами они мало тратят, и я этому не рад", – отметил Трамп.

Напомним, по данным The Wall Street Journal, Трамп во время разговора с Зеленским в июле по меньшей мере восемь раз называл фамилию кандидата в президенты Джо Байдена, призывая начать расследование в Украине против его сына. Издание отмечает, что Трамп оказывал давление на Зеленского в ходе разговора, призывая начать расследование и сотрудничать с личным юристом Трампа Руди Джулиани в ходе этого расследования.

Один из источников газеты указал, что Трамп касался вопроса о предоставлении помощи Украине, и не верит в то, что президент США предложил президенту Украины в обмен на расследование.

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