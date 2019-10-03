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03.10.2019

У Трампа показали переписку с Волкером и Ермаком

Источник: Корреспондент.net

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани опубликовал частную переписку с экс-представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером и помощником президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Об этом сообщил Джулиани в Twitter.

Согласно переписке, Волкер обращался к Джулиани с вопросом, готов ли тот поговорить с Ермаком. В переписке Волкер попросил адвоката Трампа сообщить, когда тот будет в Мадриде.

"Я увижу Ермака завтра утром, он приедет к вам в Мадрид", - говорится в сообщении.

Затем Джулиани изложил скрин части своей переписки с абонентом по имени Андрей (предположительно Андреем Ермаком - ред.) и обнародовал его личный номер.

Джулиани отметил, что выложил переписку, чтобы демократы не создавали "ложное ощущение, что что-то не так".

"Курт ничего плохого не сделал", - написал Джулиани.

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