12.12.2019
У Трампа пояснили задержку военной помощи Украине
Источник: Корреспондент.net
Военная помощь Украине от США была задержана с целью изучения вопроса, согласуются ли действия страны с политикой Белого дома, а не как политический шаг, говорится в отчете, который подготовил генеральный советник OMB Марк Паолетта в ответ на запрос Счетной палаты США, сообщает The Hill.
"В течение десятилетий Административно-бюджетное управление США регулярно использовало свои полномочия по распределению, чтобы предупредить (неэффективное - ред.) использование средств ... Зачастую при управлении ассигнованиями OMB должна ненадолго приостановить правоспособность агентства направлять эти средства по ряду причин, в том числе для обеспечения их эффективного расходования в соответствии с законодательными директивами или для оценки того, должны ли средства использоваться для конкретной деятельности и каким образом", - говорится в сообщении.
Административно-бюджетное управление США продлило временное задержание военной помощи Украине восемь раз в августе и сентябре.
По словам высокопоставленного чиновника администрации, Административно-бюджетное управление США начало рассматривать вопрос о выдаче помощи Украине 19 июня, в тот день, когда президент США Дональд Трамп узнал о помощи из статьи в Washington Examiner.
Последний раз военная помощь была задержана 10 сентября, после чего почти сразу её разморозили.
Издание пишет, что задержка помощи Украине находится в центре расследования в рамках процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.
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