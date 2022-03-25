У військових РФ почались проблеми з фінансуванням

Источник: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Після обіцяних виплат військовим окупаційної армії у російських в/ч з’явилися проблеми з фінансуванням. Як з’ясувалось, оплата цих витрат в бюджеті жодним чином не передбачена. А зважаючи на незадовільний стан фінансової системи РФ через введені санкції, додаткових коштів в бюджеті знайти неможливо.

Зокрема, в тимчасово окупованому Криму після виплати «відряджувальних» тим, хто брав участь у війні проти України, за лютий наявний ліміт коштів військових частин повністю вичерпано. Фінансування будь-яких виплат за березень – відсутнє.