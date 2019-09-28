У Зеленского анонсировали окончание "турборежима" работы Рады

На следующей неделе так называемый "турборежим" принятия законов может быть завершен и Верховная Рада перейдет к обычному режиму работы. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Он напомнил, что партия Слуга народа предупреждала коллег по парламенту, что намерена сначала поработать в ускоренном режиме и принять пакет законов, необходимый для перезагрузки власти и "запуска экономики". В частности, речь шла и о президентских законопроектах.

Стефанчук рассказал, что на предстоящей пленарной неделе в парламенте будут рассмотрены законопроекты о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение и обличителей коррупции.

"После этого мы перейдем в обычный режим", - сообщил Стефанчук.

Напомним, следующая пленарная неделя состоится 2 - 4 октября.